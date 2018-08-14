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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Норвегії міністр залишає пост через візит до Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністр рибного господарства Норвегії Пер Сандберг пішов у відставку, а також залишив пост заступника голови Партії прогресу (FrP) через порушення правил безпеки під час поїздки до Ірану, повідомляє УНН з посиланням на місцевий національний телеканал NRK.

У Норвегії міністр залишає пост через візит до Ірану

“Були злети і падіння, і я пишаюся тим, що допоміг перетворити Партію прогресу у велику та сильну організацію. Тепер, однак, настав час піти далі, зробити щось іще та отримати можливість більше часу приділяти особистому життю”, — заявив міністр.

Сандберг разом зі своєю подругою відвідали Іран в липні. Він не повідомив заздалегідь про поїздку ані міністерство, ані кабінет міністрів. Також він узяв в подорож службовий телефон, що містить закриту державну інформацію. Знайома міністра на ім’я Бахаре Летнес — уродженка Ірану, екс-учасниця багатьох конкурсів краси, яка нині займається рибним бізнесом. Вона має норвезьку резиденцію і заперечує будь-які зв’язки з урядом Ірану. Зазначається, що норвезька розвідка на даний момент розслідує її діяльність.

Як повідомляв УНН, у Норвегії залежним роздадуть безкоштовний героїн для “підвищення рівня життя”.

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