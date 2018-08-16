В Nord Stream 2 заявили, что нет препятствий для строительства газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Представители консорциума Nord Stream 2 не видят никаких препятствий для строительства газопровода. Представитель компании Йенс Мюллер во время разговора с "Польским Радио" правда признал, что Дания пока не дала разрешения на строительство газомагистрали, хотя российско-германское акционерное общество имеет и альтернативное решение, передает УНН.
Согласно новому закону, Дания может отклонить планы строительства газопровода, если признает, что проект может повредить безопасности государства или внешней политике.
"Мы имеем уже четыре из пяти необходимых разрешений", - сказал Мюллер.
Он добавил, что даже если датское правительство не даст согласия на строительство газопровода в датских территориальных водах, компания Nord Sream 2 уже обратилась с ходатайством о предоставлении разрешения на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании.
Это также подтвердил представитель фирмы Nord Stream 2 Штеффен Эберт.
"Второе заявление, которое мы подали в Дании по построению газопровода в датской экономической зоне, не подлежит ограничительному закону правительства. Там действуют международные конвенции о сооружении газопроводов", - сказал Эберт.
Представитель компании заверил, что строительство газопровода проходит в соответствии с установленными сроками.
"Мы хотим, чтобы газопровод был готов в конце 2019 года и ничто не указывает на то, чтобы было иначе", - сказал он.
На этой неделе Россия дала согласие на строительство газпровода Nord Sream 2 в своих территориальных водах. Германия в марте этого года стала первой страной, которая выдала все необходимые разрешения для начала строительства газопровода в своих территориальных водах и экономической зоне.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 18 августа, на переговорах, которые пройдут под Берлином, планируют обсудить ситуацию с американскими санкциями, положение дел в Украине, в Сирии, проект газопровода "Северный поток-2".