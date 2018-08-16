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У Nord Stream 2 заявили, що немає перешкод для будівництва газопроводу

Київ • УНН

 • 15236 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Представники консорціуму Nord Stream 2 не бачать жодних перешкод для будівництва газопроводу. Представник компанії Єнс Мюллер під час розмови з "Польським Радіо" щоправда визнав, що Данія поки не дала дозволу на побудову газомагістралі, хоча російсько-німецьке акціонерне товариство має альтернативне рішення, передає УНН.

У Nord Stream 2 заявили, що немає перешкод для будівництва газопроводу

Згідно з новим законом, Данія може відхилити плани будівництва газопроводу, якщо визнає, що проект може зашкодити безпеці держави або закордонній політиці.

"Ми маємо вже чотири з п’яти необхідних дозволів", - сказав Мюллер.

Він додав, що навіть якщо данський уряд не дасть згоди на будівництво газопроводу у датських територіальних водах, компанія Nord Sream 2 вже звернулася із клопотанням про надання дозволу на прокладання газопроводу в виключній економічній зоні Данії.

Це також підтвердив  речник фірми Nord Stream 2 Штеффен Еберт.

"Друга заява, яку ми подали в Данії щодо побудови газопроводу у данській економічній зоні, не підлягає обмежувальному закону уряду. Там діють міжнародні конвенції про спорудження газопроводів", - сказав Еберт.

Речник компанії запевнив, що будівництво газопроводу проходить відповідно до встановлених термінів.

"Ми хочемо, аби газопровід був готовий наприкінці 2019 року і ніщо не вказує на те, аби було інакше", - сказав він.

Цього тижня Росія дала згоду на будівництво газпроводу Nord Sream 2 у своїх територіальних водах. Німеччина у березні цього року стала першою країною, яка видала усі необхідні дозволи для початку будівництва газопроводу у своїх територіальних водах та економічній зоні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу, 18 серпня, на переговорах, які пройдуть під Берліном, планують обговорити ситуацію з американськими санкціями, стан справ в Україні, в Сирії, проект газопроводу “Північний потік-2”.

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