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В НКРЕКП разъяснили установление абонплаты за газ

В НКРЕКП разъяснили установление абонплаты за газ

Киев  •  УНН

 • 44267 просмотра

КИЕВ. 3 апреля УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг подчеркнула, что об увеличении платы за газ после введения абонентской платы не может идти речь. Об этом говорится в сообщении на сайте НКРЕКП, передает УНН.

Как отмечается, с 1 апреля произошло разделение счета за газ. Доставка была включена в цену 6879 грн за тыс. куб. С 1 апреля из цены газа она будет изъята, и цена уменьшится до 6000 грн за тыс. куб. Платеж за доставку будет уплачиваться отдельно и не является дополнительным.

В НКРЕКП заявили, что обратятся в Кабинет министров Украины с предложением обеспечить неповышение конечной цены для населения.

Сообщается, что НКРЕКП приняла соответствующие тарифы, исходя из того, что комиссия не регулирует цену природного газа, которая составляет 87% общего тарифа на газ и тепловую энергию, а регулирует лишь транспортировку и распределение природного газа (13%).

Вместе с тем в НКРЕКП отметили, что "об увеличении платы речь не может идти".

"Для потребителей, использующих газ для отопления, счет уменьшается. Для потребителей с газовой колонкой плата также не должна увеличиться", - отметили в НКРЕКП.

Также в комиссии сообщили, что для потребителей с газовой плитой (наименьшими типоразмерами) плата рассчитана с учетом переходного периода для адаптации.

"Этих потребителей беспокоят в первую очередь счета за отопление, которые в разы выше и также состоят на 87% из цены газа как товара, которое НКРЕКП не регулирует в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа". Благодаря решению о переходе на принцип мощности комиссия сможет уменьшить стоимость отопления в части стоимости транспортировки и распределения природного газа, таким образом совокупный счет таких потребителей также не увеличится", - говорится в сообщении.

В НКРЕКП также опровергли информацию о якобы "дублировании оплаты".

"Эта информация не соответствует действительности - никаких дополнительных оплат не имеет. Общая сумма состоит исключительно из: налога на добавленную стоимость, оплаты государственной компании "Укртрансгаз" для покрытия расходов на транспортировку магистральными газовыми сетями; покрытия обоснованных расходов на распределение природного газа, где работает 53 тыс. украинцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, НКРЕКП инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшим типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал НКРЕКП пересмотреть установления абонплаты за газ.

Украинские Национальные Новости

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