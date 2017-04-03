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У НКРЕКП роз’яснили встановлення абонплати за газ

У НКРЕКП роз’яснили встановлення абонплати за газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг наголосила, що про збільшення плати за газ після запровадження абонентської плати не може йти мова. Про це йдеться в повідомленні на сайті НКРЕКП, передає УНН.

Як зазначається, з 1 квітня відбулося розділення рахунку за газ. Доставка була включена до ціни 6879 грн за тис. куб.м. З 1 квітня з ціни газу її буде вилучено та ціна зменшиться до 6000 грн за тис. куб.м. Платіж за доставку буде сплачуватися окремо та не є додатковим.

У НКРЕКП заявили, що звернуться до Кабінету міністрів України з пропозицією забезпечити непідвищення кінцевої ціни для населення.

Повідомляється, що НКРЕКП прийняла відповідні тарифи, виходячи з того, що комісія не регулює ціну природного газу, яка становить 87% загального тарифу на газ та теплову енергію, а регулює лише транспортування та розподіл природного газу (13%).

Разом з тим у НКРЕКП наголосили, що “про збільшення плати мова не може йти”.

“Для споживачів, що використовують газ для опалення, рахунок зменшується. Для споживачів з газовою колонкою плата також не повинна збільшитися”, — зазначили в НКРЕКП.

Також у комісії повідомили, що для споживачів з газовою плитою (найменшими типорозмірами) плата розрахована з урахуванням перехідного періоду для адаптації.

“Цих споживачів турбують в першу чергу рахунки за опалення, які в рази вищі і також складаються на 87% з ціни газу як товару, яку НКРЕКП не регулює згідно із Законом України "Про ринок природного газу". Завдяки рішенню про перехід на принцип потужності комісія зможе зменшити вартість опалення в частині вартості транспортування та розподілу природного газу, таким чином сукупний рахунок таких споживачів також не збільшиться”, — сказано у повідомленні.

У НКРЕКП також спростували інформацію про начебто “дублювання оплати”.

“Ця інформація не відповідає дійсності — жодних додаткових оплат не має. Загальна сума складається виключно з: податку на додану вартість, оплати державній компанії „Укртрансгаз“ для покриття витрат на транспортування магістральними газовими мережами; покриття обґрунтованих витрат на розподіл природного газу, де працює 53 тис. українців”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, НКРЕКП ініціює додатковий період для адаптації споживачів з найменшим типорозмірами та перенесе запровадження окремої плати для цієї категорії споживачів до прийняття рішення щодо зниження тарифів на теплову енергію.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав НКРЕКП переглянути встановлення абонплати за газ.

Українські Національні Новини

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