В Германии возросло число экстремистов, имеющих разрешение на оружие

Газета ссылается на данные федерального правительства, полученные в ответ на запрос депутата бундестага от Левой партии Мартины Реннер.

“На удвоение случаев нападений с применением оружия на беженцев и места их проживания нужно ответить общегерманской концепцией безопасности”, — заявила М.Реннер.

Для сравнения в 2014 году правом на оружие обладало около 400 правых экстремистов.

Кроме этого, у правительства ФРГ есть данные, что немецкие правые экстремисты в прошлом году не менее 12 раз выезжали за границу для участия в тренировочных стрельбь и учений по военным видам спорта.

Кроме того, в прошлом году по сравнению с 2015 годом больше чем вдвое возросло количество вооруженных нападений на беженцев, общежития для мигрантов и людей, которые оказывают помощь мигрантам — с 30 случаев до 79. Приступы осуществлялись с применением пистолетов, винтовок, а также газового оружия.