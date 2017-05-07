В Германии возросло число экстремистов, имеющих разрешение на оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По всей Германии разрешение на ношение оружия имеют около 750 правых экстремистов, сообщает УНН со ссылкой на Welt am Sonntag.
Газета ссылается на данные федерального правительства, полученные в ответ на запрос депутата бундестага от Левой партии Мартины Реннер.
“На удвоение случаев нападений с применением оружия на беженцев и места их проживания нужно ответить общегерманской концепцией безопасности”, — заявила М.Реннер.
Для сравнения в 2014 году правом на оружие обладало около 400 правых экстремистов.
Кроме этого, у правительства ФРГ есть данные, что немецкие правые экстремисты в прошлом году не менее 12 раз выезжали за границу для участия в тренировочных стрельбь и учений по военным видам спорта.
Кроме того, в прошлом году по сравнению с 2015 годом больше чем вдвое возросло количество вооруженных нападений на беженцев, общежития для мигрантов и людей, которые оказывают помощь мигрантам — с 30 случаев до 79. Приступы осуществлялись с применением пистолетов, винтовок, а также газового оружия.