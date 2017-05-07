У Німеччині зросла кількість екстремістів, які мають дозвіл на зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. По всій Німеччині дозвіл на носіння зброї мають близько 750 правих екстремістів, повідомляє УНН з посиланням на Welt am Sonntag.
Газета посилається на дані федерального уряду, отримані у відповідь на запит депутата бундестагу від Лівої партії Мартіни Реннер.
“На подвоєння випадків нападів із застосуванням зброї на біженців і місця їх проживання потрібно відповісти загальнонімецькою концепцією безпеки”, — заявила М.Реннер.
Для порівняння у 2014 році правом на зброю володіло близько 400 правих екстремістів.
Крім цього, в уряду ФРН є дані, що німецькі праві екстремісти у минулому році щонайменше 12 разів виїжджали за кордон для участі в тренувальних стрільбах і навчаннях з військових видів спорту.
Окрім того в минулому році в порівнянні з 2015 роком більше ніж удвічі зросла кількість збройних нападів на біженців, гуртожитки для мігрантів і людей, які надають допомогу мігрантам — з 30 випадків до 79. Напади здійснювалися із застосуванням пістолетів, гвинтівок, а також газової зброї.