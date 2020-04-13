В Германии снижается количество новых заболевших COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Германии количество случаев COVID-19 за сутки выросло на 2 537, однако это количество новых случаев третий день подряд снижается после четырех дней роста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
По последним данным Института Роберта Коха (RKI), число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 2 537. Так, третий день подряд происходит снижение количества больных после четырех дней роста.
Также сообщается, что общее количество заболевших с начала эпидемии выросло до 123 016.
Кроме того, за сутки умерли 126. Общее количество умерших в Германии составляет 2 799.
Напомним, количество смертей от коронавируса в мире почти достигло 115 тыс. человек.