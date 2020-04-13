У Німеччині знижується кількість нових захворілих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Німеччині кількість випадків COVID-19 за добу зросла на 2 537, одначе кількість нових випадків третій день поспіль знижується після чотирьох днів зростання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
За останніми даними Інституту Роберта Коха (RKI), кількість підтверджених випадків коронавірусу у Німеччині зросла на 2 537. Так, третій день поспіль відбувається зниження кількості хворих після чотирьох днів збільшення.
Також повідомляється, що загальна кількість хворих з початку епідемії зросла до 123 016.
Окрім того, за добу померли 126. Загальна кількість померлих в Німеччині становить 2 799.
Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі майже сягнула 115 тис. осіб.