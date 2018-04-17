В Германии нашли клад викингов

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. На немецком острове Рюген в Балтийском море археологи нашли сотню 1000-летних серебряных монет, кольца, жемчужины и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

В январе двое археологов-любителей нашли одну серебряную монету в поле близ села Шапрод. После этого государственная археологическая служба начала масштабные раскопки, во время которых обнаружили целые сокровища.

"Это самое большое количество таких монет в юго-восточной части Балтийского региона", - отметили в администрации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Археологи сообщили, что нашли около 100 серебряных монет, вероятно времена правления Харальда Гормсона, известного как Харальд I Синезубый, который жил в Х веке и ввел христианство в Дании.

Он был одним из последних королей викингов Дании и Норвегии.

"Это было (наибольшим - ред.) открытием моей жизни", - заявил археолог любитель Рене Шен.

Как сообщал УНН, немецкие археологи подняли со дна Боденского озера и передали в музей доисторический корабль, который претендует на звание старейшего на планете. Считается, что возраст находки может насчитывать 3000 лет.

Напомним, французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древне кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700.

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