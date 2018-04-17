У Німеччині знайшли скарб вікінгів

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. На німецькому острові Рюген у Балтійському морі археологи знайшли сотню 1000-річних срібних монет, кільця, перлини та браслети, пов’язані з епохою данського короля Гаральда Гормсона. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

У січні двоє археологів-аматорів знайшли одну срібну монету у полі неподалік села Шапрод. Після цього державна археологічна служба розпочала масштабні розкопки, під час яких виявили цілі скарби.

"Це найбільша кількість таких монет в південно-східній частині Балтійського регіону", - зазначили у адміністрації федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

Археологи повідомили, що знайшли близько 100 срібних монет, ймовірно часів правління Гаральда Гормсона, відомого як Гаральд I Синьозубий, який жив у Х столітті й запровадив християнство в Данії.

Він був одним з останніх королів вікінгів Данії та Норвегії.

"Це було (найбільше – ред..) відкриттям мого життя", - заявив археолог аматор Рене Шен.

Як повідомляв УНН, німецькі археологи підняли з дна Боденського озера і передали в музей доісторичний корабель, який претендує на звання найстарішого на планеті. Вважається, що вік знахідки може налічувати 3 000 років. 

Нагадаємо, французькі археологи виявили в Судані колекцію стародавніх текстів і табличок, написаних на стародавньій кушитській мові, яка не завжди піддається розшифровці. Вік знахідки складає 2700 років.

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