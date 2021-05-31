В Германии заявили, что уже более 40% населения страны получили прививки от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Свыше 40% жителей Германии получили прививку от коронавируса, из них более 14 млн (около 17,7% от общей численности населения страны) полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на своей странице в Twitter, пишет УНН.
Детали
“43% немцев (35,75 млн) получили как минимум одну дозу, 17,7% (14,6 млн) пользуются полной защитой”, — отметил глава Минздрава.
Ранее Шпан в эфире телеканала ARD высказал мнение, что до середины июля удастся привить 90% жителей страны, которые захотят вакцинироваться.
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку получили пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. С 7 июня власти страны намерены отменить правило очередности при вакцинации.
43% der Deutschen (35,75 Mio) sind mindestens einmal geimpft, 17,7% (14,6 Mio) haben einen vollen Impfschutz. Es geht voran: Ab der nächsten Woche impfen dann erstmalig auch flächendeckend die Betriebsärzte mit.— Jens Spahn (@jensspahn) May 31, 2021
В Германии используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.
Справка
Согласно статистике Института Роберта Коха — в Германии 3 681 126 случаев заболевания, погибли 88 442 человека. Согласно данным ВОЗ — в ФРГ 3 679 148 случаев COVID-19, жертвами стали 88 406 человек.