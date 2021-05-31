У Німеччині заявили, що вже понад 40% населення країни отримали щеплення від COVID-19

Деталі

“43% німців (35,75 млн) отримали як мінімум одну дозу, 17,7% (14,6 млн) користуються повним захистом”, — зазначив глава МОЗ.

Раніше Шпан в ефірі телеканалу ARD висловив думку, що до середини липня вдасться прищепити 90% жителів країни, які захочуть вакцинуватися.

Вакцинація від коронавірусу почалася в Німеччині в кінці грудня. Першими щеплення отримали літні громадяни, лікарі, медспівробітники, працівники важливих соціальних професій. З 7 червня влада країни має намір скасувати правило черговості при вакцинації.

43% der Deutschen (35,75 Mio) sind mindestens einmal geimpft, 17,7% (14,6 Mio) haben einen vollen Impfschutz. Es geht voran: Ab der nächsten Woche impfen dann erstmalig auch flächendeckend die Betriebsärzte mit.

У Німеччині використовуються вакцини, розроблені консорціумом BioNTech і Pfizer, компаніями Moderna, AstraZeneca, а також Johnson & Johnson.

Довідка

Згідно зі статистикою Інституту Роберта Коха — у Німеччині 3 681 126 випадків захворювання, загинули 88 442 людини. Згідно з даними ВООЗ — у ФРН 3 679 148 випадків COVID-19, жертвами стали 88 406 осіб.