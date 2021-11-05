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В Германии осудили мать, которая накачала наркотиками и задушила пятерых детей

Киев • УНН

 • 22620 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Германии осудили 28-летнюю женщину, которая увидев фотографию своего бывшего мужа с новой избранницей убила пятерых собственных детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

В Германии осудили мать, которая накачала наркотиками и задушила пятерых детей

Детали

В сентябре прошлого года Кристиана К. Накачала наркотиками своих дочерей Мелину, Леони и Софи и сыновей Тимо и Лука, после чего задушила или утопила их в ванной и положила обернуты полотенцами тела до кроватей.

Ее старший сын, 11-летний Марсель, выжил лишь потому, что в момент убийств находился в школе. Парень рассказал в суде, что мать просила его вместе прыгнуть под поезд. Когда он отказался-женщина посадила его на поезд к бабушке, а сама попыталась покончить с собой, прыгнув на колею в Дюссельдорфе. Кристиана уцелела, однако получила серьезные травмы, и была арестована.

Об убийствах правоохранителей сообщила бабушка, которая узнала обо всем от дочери, однако полицейские прибыли в квартиру слишком поздно, чтобы реанимировать детей.

После ареста Кристиана некоторое время утверждала, что в ее дом ворвался злоумышленник в маске, который якобы и убил детей, но она не смогла предоставить никаких доказательств.

Суд города Золинген, в четверг, 4 ноября, приговорил женщину к заключению по меньшей мере на 15 лет, практически исключив возможность освобождения после этого срока. Занимавшийся делом судья Йохен Кеттер назвал ее ”трагедией".

Прокуроры заявляют, что осужденная женщина, фамилию которой не разглашают в соответствии с немецким законом о неприкосновенности частной жизни, в браке со своим третьим мужем играла роль идеальной матери.

Напомним

На Полтавщине женщине сообщено о подозрении в покушении на убийство 5-месячного сына.

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