У Німеччині засудили матір, яка накачала наркотиками та задушила п'ятьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Німеччині засудили 28-річну жінку, яка побачивши фотографію свого колишнього чоловіка з новою обраницею вбила п'ятьох власних дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
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У вересні минулого року Крістіана К. накачала наркотиками своїх доньок Меліну, Леоні та Софі та синів Тімо і Луку, після чого задушила або втопила їх у ванні і поклала обгорнуті рушниками тіла до ліжок.
Її старший син, 11-річний Марсель, вижив лише тому, що в момент убивств перебував у школі. Хлопець розповів у суді, що мати просила його разом стрибнути під потяг. Коли він відмовився — жінка посадила його на поїзд до бабусі, а сама спробувала накласти на себе руки, стрибнувши на колію в Дюссельдорфі. Крістіана вціліла, проте отримала серйозні травми, і була заарештована.
Про вбивства правоохоронців повідомила бабуся, яка дізналася про все від доньки, однак поліцейські прибули до квартири занадто пізно, щоб реанімувати дітей.
Після арешту Крістіана деякий час стверджувала, що до її будинку увірвався зловмисник у масці, який нібито і вбив дітей, але вона не змогла надати жодних доказів.
Суд міста Золінген, у четвер, 4 листопада, засудив жінку до ув’язнення щонайменше на 15 років, практично виключивши можливість звільнення після цього терміну. Суддя Йохен Кеттер, який займався справою, назвав її “трагедією”.
Прокурори заявляють, що засуджена жінка, прізвище якої не розголошують відповідно до німецького закону про недоторканність приватного життя, у шлюбі зі своїм третім чоловіком грала роль ідеальної матері.
Нагадаємо
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