В Германии погиб принц, упав с 21-го этажа отеля

Отмечается, что принц умер 25 февраля во Франкфурте, через 2 дня после того, как его отпустили из тюрьмы, куда он попал из-за мошенничества в 2014 году.

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Тело принца нашли у отеля InterContinental. Точные обстоятельства инцидента остаются неясными. Как сообщает немецкая газета Bild, принц скончался на месте от полученных травм.

Принц Карлос Патрик Годхард фон Гогенцоллерн родился в Мюнхене 4 декабря 1978 года. Он - сын князя Годехарда фон Гогенцоллерна и Хайде Хансен.

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Семья находилась на германском престоле с 1871 года и до конца Первой мировой войны, когда Германия стала республикой.

Нынешним председателем Дома Гогенцоллерна является князь Георг Фридрих с Преуссена.