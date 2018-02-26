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У Німеччині загинув принц, впавши з 21-го поверху готелю

У Німеччині загинув принц, впавши з 21-го поверху готелю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Франкфурті загинув 39-річний принц Карлос Патрік Гогенцоллерн, після падіння з вікна 21 поверху готелю, передає УНН з посиланням на Royal Central.

Відзначається, що принц помер 25 лютого у Франкфурті, через 2 дні після того, як його відпустили з в'язниці, куди він потрапив через шахрайство в 2014 році.

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Тіло принца знайшли біля готелю InterContinental. Точні обставини інціденту залишаються незрозумілими. Як повідомляє німецька газета Bild, принц помер на місці від отриманих травм.

Принц Карлос Патрік Годхард фон Гогенцоллерн народився в Мюнхені 4 грудня 1978 р. Він - син князя Годехарда фон Гогенцоллерна та Хайде Хансен.

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Родина перебувала на німецькому престолі з 1871 року і до завершення Першої світової війни, коли Німеччина стала республікою.

Нинішнім головою Будинку Гогенцоллерна є князь Георг Фрідріх з Преуссена.

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