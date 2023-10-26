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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии арестовали предпринимателя, который продал россии двигатели для дронов почти на 2 млн евро

Киев • УНН

 • 208958 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Германии арестовали предпринимателя, который продал россии двигатели для дронов почти на 2 миллиона евро. Об этом пишет Deutsche Welle, передаёт УНН.

В Германии арестовали предпринимателя, который продал россии двигатели для дронов почти на 2 млн евро

Детали

Согласно данным немецкого издания, прокуратура Франкфурта-на-Майне и Главное таможенное управление в Бонне выдали ордер на арест предпринимателя, живущего в районе Касселя. Мужчину подозревают в обходе санкций и поставках в россию двигателей для беспилотников, которые рф использует в войне против Украины.

Правоохранители провели обыски в шести жилых и коммерческих помещениях бизнесмена. По данным тамошней прокуратуры в 2022-2023 годах он через фирму в Гонконге поставил компании из Санкт-Петербурга двигатели для радиоуправляемых моделей, электронные компоненты и другие материалы для бпла.

В прокуратуре подчеркнули, что двигатели, этого производителя, российские военные используют в разведывательных беспилотниках “Орлан-10”. Летом 2023 года следователи таможенного уголовного розыска конфисковали у компании в общей сложности 120 таких двигателей, предотвратив тем самым их возможный экспорт в россию.

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Кроме того, предпринимателя обвиняют в незаконном экспорте в рф двух дорогостоящих автомобилей. Что бы обойти действующие ограничения, бизнесмен пригнал авто в россию через Гонконг.

По подсчётам правоохранителей, стоимость всех товаров, вывезенных им в рф в обход санкций, составляет около двух миллионов евро.

Украинские Национальные Новости

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