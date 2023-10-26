У Німеччині заарештували підприємця, який продав росії двигуни для дронів майже на 2 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Німеччині заарештували підприємця, який продав до росії двигуни для дронів майже на 2 мільйони євро. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.
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Згідно з даними німецького видання, прокуратура Франкфурта-на-Майні та Головне митне управління в Бонні видали ордер на арешт підприємця, який живе в районі Касселя. Чоловіка підозрюють в обході санкцій і постачанні в росію двигунів для безпілотників, які рф використовує у війні проти України.
Правоохоронці провели обшуки в шести житлових і комерційних приміщеннях бізнесмена. За даними тамтешньої прокуратури, у 2022-2023 роках він через фірму в Гонконзі поставив компанії з Санкт-Петербурга двигуни для радіокерованих моделей, електронні компоненти та інші матеріали для БПЛА.
У прокуратурі наголосили, що двигуни цього виробника російські військові використовують у розвідувальних безпілотниках “Орлан-10”. Влітку 2023 року слідчі митного карного розшуку конфіскували у компанії загалом 120 таких двигунів, запобігши таким чином їхньому можливому експорту в росію.
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Крім того, підприємця звинувачують у незаконному експорті до рф двох дорогих автомобілів. Щоб обійти чинні обмеження, бізнесмен пригнав автівки в росію через Гонконг.
За підрахунками правоохоронців, вартість усіх товарів, вивезених ним до рф в обхід санкцій, становить близько двох мільйонів євро.