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В Германии арестовали 10 человек по подозрению в планировании терактов

Киев • УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Полиция Германии арестовала десять человек по подозрению в планировании террористической атаки исламистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

В Германии арестовали 10 человек по подозрению в планировании терактов

Аресты были произведены после того, как около 200 полицейских провели рейды в штатах Гессен и Рейнланд-Пфальц.

По словам прокуроров, мужчины планировали "убить как можно больше "неверующих" с помощью автомобиля и оружия".

Главный подозреваемый - 21-летний мужчина из Оффенбаха, недалеко от Франкфурта, и два 31-летних брата из Висбадена.

"Они уже связались с различными торговцами оружием, арендовали большой автомобиль и собрали деньги, чтобы использовать их для покупки оружия и выполнения запланированных убийств", - сказала представитель прокуратуры.

Подозреваемые имеют возраст от 20 до 42 лет, некоторые из них являются гражданами Германии, добавила пресс-секретарь.

Мужчины были задержаны по обвинению в финансировании террора и преступном сговоре.

Полиция конфисковала 20 000 евро наличными во время рейдов, а также несколько ножей, наркотики, ряд электронных устройств и документов.

Напомним, Федеральная прокуратура Германии 25 февраля предъявила обвинения гражданину России, 31-летнему Магомеду-Али Ц. по подозрению в “подготовке серьезного антигосударственного акта насилия, а также в подготовке взрыва”.

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