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У Німеччині заарештували 10 осіб за підозрою в плануванні терактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Поліція Німеччини заарештувала десять осіб за підозрою в плануванні терористичної атаки ісламістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

У Німеччині заарештували 10 осіб за підозрою в плануванні терактів

Арешти було проведено після того, як близько 200 поліцейських провели рейди в штатах Гессен і Рейнланд-Пфальц.

За словами прокурорів, особи планували "вбити якомога більше" невіруючих "за допомогою автомобіля і зброї".

Головний підозрюваний - 21-річний чоловік з Оффенбаха, недалеко від Франкфурта, і два 31-річні брата в Вісбаден.

"Вони вже зв'язалися з різними торговцями зброєю, орендували великий автомобіль і зібрали гроші, щоб використовувати їх для покупки зброї і виконання запланованих вбивств", - сказала представник прокуратури.

Підозрювані мають вік від 20 до 42 років, деякі з них є громадянами Німеччини, додала прес-секретар.

Особи були затримані за звинуваченням у фінансуванні терору і злочинній змові.

Поліція конфіскувала 20 000 євро готівкою під час рейдів, а також кілька ножів, наркотики, низку електронних пристроїв і документів.

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини 25 лютого пред'явила звинувачення громадянину Росії, 31-річному Магомеду-Алі Ц. за підозрою в "підготовці серйозного антидержавного акту насильства, а також у підготовці вибуху".

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