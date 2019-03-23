У Німеччині заарештували 10 осіб за підозрою в плануванні терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Поліція Німеччини заарештувала десять осіб за підозрою в плануванні терористичної атаки ісламістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Арешти було проведено після того, як близько 200 поліцейських провели рейди в штатах Гессен і Рейнланд-Пфальц.
За словами прокурорів, особи планували "вбити якомога більше" невіруючих "за допомогою автомобіля і зброї".
Головний підозрюваний - 21-річний чоловік з Оффенбаха, недалеко від Франкфурта, і два 31-річні брата в Вісбаден.
"Вони вже зв'язалися з різними торговцями зброєю, орендували великий автомобіль і зібрали гроші, щоб використовувати їх для покупки зброї і виконання запланованих вбивств", - сказала представник прокуратури.
Підозрювані мають вік від 20 до 42 років, деякі з них є громадянами Німеччини, додала прес-секретар.
Особи були затримані за звинуваченням у фінансуванні терору і злочинній змові.
Поліція конфіскувала 20 000 євро готівкою під час рейдів, а також кілька ножів, наркотики, низку електронних пристроїв і документів.
Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини 25 лютого пред'явила звинувачення громадянину Росії, 31-річному Магомеду-Алі Ц. за підозрою в "підготовці серйозного антидержавного акту насильства, а також у підготовці вибуху".