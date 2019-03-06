Прокуратура Німеччини звинуватила росіянина в підготовці вибуху в Берліні

"Справою 31-річного Магомеда-Алі Ц. займається генпрокурор при Федеральній судовій палаті Німеччини. Під час обшуку у підозрюваного було знайдено велику кількість горючої перекису ацетону", - пише видання.

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Під час обшуків в квартирі чоловіка, в 2016 році, було знайдено велику кількість вибухової речовини - перекису ацетону.

"Як вважає прокуратура, підозрюваний спільно зі спільником - укладеними під варту у Франції Клементом Б. - "хотів вчинити напад в Німеччині на грунті ісламізму і вбити або, як мінімум, поранити якомога більше число людей", - повідомляє прокуратура.

За даними прокуратури, Магомеда-Алі Ц. приїхав до Німеччини в 2011 році. Ще до прибуття в Німеччину він був прихильником "екстремістсько-ісламістської ідеології" і розглядав "збройну боротьбу як легітимне засіб" для реалізації своїх устремлінь.

У Берліні він активно спілкувався з однодумцями і вирішив вступити до лав "Ісламської держави".

"В поле зору Управління кримінальної поліції Берліна він потрапив в червні 2015 року. Кілька днів по тому Магомеду-Алі був заборонений виїзд з Німеччини. На цьому тлі підозрюваний почав підготовку до теракту в Берліні", - додали у прокуратурі.

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Прокуратурою було встановлено, що в кінці 2016 року його і його напарник придбали велику кількість компонентів і справили вибухову речовину, яку зберігали в своїй квартирі в Берліні. Але, організувати теракт на території Німеччини їм завадили превентивні дії поліції стосовно майна, що під наглядом спецслужб Магомеда-Алі.

"Побоюючись викриття, підозрювані вирішили роз'їхатися. Клемент Б. перебрався спочатку на захід Німеччини, в Ахен, а звідти до Франції, де 18 квітня 2017 року був затриманий. Магомед-Алі Ц. залишався весь цей час в Берліні", - додали в прокуратурі.

За даними слідства, номер телефону його напарника, Клемента Б. був збережений в смартфоні Аниса Амри, який 19 грудня 2016 року здійснив теракт на різдвяному базарі в Берліні.

"Однак у слідства немає жодних відомостей про те, що Клемент Б. або Магомед-Алі Ц. брали участь у скоєнні теракту", - підкреслили в прокуратурі.

За даними онлайн-видання журналу Der Spiegel, Магомед-Алі є вихідцем з Чеченської Республіки.

Нагадаємо, у Франції затримано п'ятьох осіб у справі про стрілянину на різдвяному базарі в Страсбурзі.