У справі по теракту в Страсбурзі затримано п'ятьох осіб

"У Франції у вівторок, 29 січня, затримано п'ятьох осіб у справі про стрілянину на різдвяному базарі в Страсбурзі. Їх підозрюють в придбанні зброї, за допомогою якої згодом було скоєно злочин, підтвердили близькі до розслідування співрозмовники французького видання Le Point. Всі підозрювані - члени однієї сім'ї", - пише видання.

Як повідомляв УНН, в центрі Страсбурга сталася стрілянина.

Раніше повідомлялося, що влада Франції розглядають стрілянину в Страсбурзі, як теракт.

Нагадаємо, французькі правоохоронці знайшли відеозапис, на якій Шериф Шекатт, який влаштував стрілянину в Страсбурзі, присягає на вірність терористичного угруповання "Ісламська держава".



