По делу о теракте в Страсбурге задержаны пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня во Франции задержаны пять человек по делу о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге. Об этом сообщает DW, передает УНН.
"Во Франции во вторник, 29 января, задержаны пять человек по делу о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге. Их подозревают в приобретении оружия, с помощью которого впоследствии было совершено преступление, подтвердили близкие к расследованию собеседники французского издания Le Point. Все подозреваемые - члены одной семьи", - пишет издание.
Как сообщал УНН, в центре Страсбурга произошла стрельба.
Раньше сообщалось, что власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге, как теракт.
Напомним, французские правоохранители нашли видеозапись, на которой Шериф Шекатт, устроивший стрельбу в Страсбурге, присягает на верность террористической группировке “Исламское государство”.