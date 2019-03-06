Прокуратура Германии обвинила россиянина в подготовке взрыва в Берлине

“Делом 31-летнего Магомеда-Али Ц. занимается генпрокурор при Федеральной судебной палате Германии. При обыске у подозреваемого было найдено большое количество горючей перекиси ацетона”, — пишет издание.

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Во время обысков в квартире мужчины, в 2016 году, было найдено большое количество взрывчатого вещества — перекиси ацетона.

“Как полагает прокуратура, подозреваемый совместно с сообщником — заключенным под стражу во Франции Клементом Б. — “хотел совершить нападение в Германии на почве исламизма и убить или, как минимум, ранить как можно большее число людей”, — сообщает прокуратура.

За данными прокуратуры, Магомеда-Али Ц приехал в Германию в 2011 году. Еще до прибытия в Германию он был приверженцем “экстремистско-исламистской идеологии” и рассматривал “вооруженную борьбу как легитимное средство” для реализации своих устромлений.

В Берлине он активно общался с единомышленниками и решил вступить в ряды “Исламского государства”.

“В поле зрения Управления уголовной полиции Берлина он попал в июне 2015 года. Несколько дней спустя Магомеду-Али был запрещен выезд из Германии. На этом фоне подозреваемый начал подготовку к теракту в Берлине”, — добавил в прокуратуре.

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Прокуратурой было установлено, что в конце 2016 года он и его напарник приобрели большое количество компонентов и произвели взрывчатое вещество, которое хранили в своей квартире в Берлине. Но, организовать теракт на территории Германии им помешали превентивные действия полиции в отношении находящегося под наблюдением спецслужб Магомеда-Али.

“Опасаясь разоблачения, подозреваемые решили разъехаться. Клемент Б. перебрался сначала на запад Германии, в Ахен, а оттуда во Францию, где 18 апреля 2017 года был задержан. Магомед-Али Ц. оставался все это время в Берлине”, — добавили в прокуратуре.

За данными следствия, номер телефона его напарника, Клемента Б. был сохранен в смартфоне Аниса Амри, который 19 декабря 2016 года совершил теракт на рождественском базаре в Берлине.

“Однако у следствия нет никаких сведений о том, что Клемент Б. или Магомед-Али Ц. участвовали в совершении теракта”, — подчеркнули в прокуратуре.

По данным онлайн-издания журнала Der Spiegel, Магомед-Али является выходцем из Чеченской Республики.

Напомним, во Франции задержаны пять человек по делу о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге.