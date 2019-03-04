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У Польщі викрили планування теракту

У Польщі викрили планування теракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Польщі затримали підозрюваного в плануванні теракту, який збирав інформацію та гроші для здійснення задуманого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Агентство внутрішньої безпеки країни затримало у місті Радом чоловіка, який готувався до вчинення теракту. За словами речника спецслужб Станіслава Жарина, підозрюваного арештували на 3 місяці.

"Під час обшуків місць, у яких перебував затриманий, виявлено ряд доказів, що вказують на те, що Л. збирав інформацію та кошти, які мав намір витратити на злочинну терористичну діяльність", - сказав він.

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок нападу під час благодійного концерту в місті Гданськ загинув від ножових поранень мер Павел Адамович. 

Адамович був один з 11 мерів, які став мішенню погроз з боку ультраправого угруповання "Всепольська молодь" після того, як підписав декларацію гостинності по відношенню до біженців наперекір урядовій антиімігрантській політиці. 

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