В Польше разоблачили планирование теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Польше задержали подозреваемого в планировании теракта, который собирал информацию и деньги для осуществления задуманного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Агентство внутренней безопасности страны задержало в городе Радом мужчину, который готовился к совершению теракта. По словам представителя спецслужб Станислава Жарина, подозреваемого арестовали на 3 месяца.
"Во время обысков мест, в которых находился задержанный, выявлен ряд доказательств, указывающих на то, что Л. собирал информацию и средства, которые намеревался потратить на преступную террористическую деятельность", - сказал он.
Ранее УНН сообщал, что в результате нападения во время благотворительного концерта в городе Гданьск погиб от ножевых ранений мэр Павел Адамович.
Адамович был один из 11 мэров, которые стал мишенью угроз со стороны ультраправого группировки "Всепольской молодежь" после того, как подписал декларацию гостеприимства по отношению к беженцам наперекор правительственной антиимигрантской политике.