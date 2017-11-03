В Германии раскрыли схему с "омоложением" автомобилей для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Прокуратура города Галле возбудила уголовное дело против трех должностных лиц, которые подозреваются в фальсификации регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину, передает УНН со ссылкой на DW.
В немецком городе Галле, что в федеральной земле Саксония-Анхальт, местная прокуратура возбудила уголовное дело против трех сотрудниц ведомства, ответственного за регистрацию автомобилей.
Официальный представитель прокуратуры Галле сообщил, что три должностных лица подозреваются в том, что за денежное вознаграждение принимали участие в коррупционной схеме, "омолаживая" регистрационные документы для автомобилей, которые впоследствии ввозились в Украину.
Напомним, с 1 августа вступил в силу Закон Украины № 1389, который предусматривает снижение ставок акцизного налога на легковые б/у автомобили. Норма должна действовать до 31 декабря 2018 года.
Как сообщает издание, на разнице между акцизами на новые и подержанные иномарки, которую установил принятый закон, основываются подобные коррупционные схемы.