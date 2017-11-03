У Німеччині викрили схему з "омолоджування" автомобілів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратура міста Галле порушила кримінальну справу проти трьох посадовців, які підозрюються у фальсифікації реєстраційних документів автомобілів, призначених для ввезення в Україну, передає УНН з посиланням на DW.
У східнонімецькомі місті Галле, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, місцева прокуратура порушила кримінальну справу проти трьох співробітниць відомства, відповідального за реєстрацію автомобілів.
Офіційний представник прокуратури Галле повідомив, що три посадові особи підозрюються у тому, що за грошову винагороду брали участь у корупційній схемі, "омолоджуючи" реєстраційні документи для автомобілів, які згодом ввозилися в Україну.
Нагадаємо, з 1 серпня набув чинності Закон України № 1389, який передбачає зниження ставок акцизного податку на легкові вживані автомобілі. Норма має діяти до 31 грудня 2018 року.
Як повідомляє видання, на різниці між акцизами на нові і старі іномарки, яку встановив ухвалений закон, ґрунтуються подібні корупційні схеми.