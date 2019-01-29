В Германии вдвое сократилось строительство ветроэлектростанций
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Германии прослеживается резкое сокращение строительства новых ветряных электростанций. Для улучшения ситуации необходимо вмешательство государства, заявила группа производителей турбин ВЭС, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
ВЭС являются наиболее важным элементом в системе возобновляемой энергетики Германии - они производят около 30% от всего объема доступной электроэнергии.
Отмечается, что стремительный рост ветровой энергетики в 2013-2017 гг. затормозил из-за бюрократических проволочек, сопротивления местных общин и перехода правительства от 20-летних платежей к аукционной системе установления ВЭС.
Так, в 2018 году установления ВЭС сократилось на 55% по сравнению с 2017 годом.
"Длительное и ускоренное расширение возобновляемых источников энергии было бы логичным, учитывая, что расходы были сокращены, а план для производства электроэнергии без бурого и твердого угля был только что объявлен", - прокомментировал государственную политику по ВЭС директор VDMA Power Systems Матиас Зелингер.
Как сообщал УНН, Норвежские компании Scatec Solar и NBT выразили заинтересованность в проектах возобновляемой энергетики в Украине.