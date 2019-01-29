В Германии вдвое сократилось строительство ветроэлектростанций

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85894 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103876 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138909 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136713 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132476 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126535 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164759 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117958 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141541 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Германии вдвое сократилось строительство ветроэлектростанций

В Германии вдвое сократилось строительство ветроэлектростанций

Киев  •  УНН

 • 9438 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Германии прослеживается резкое сокращение строительства новых ветряных электростанций. Для улучшения ситуации необходимо вмешательство государства, заявила группа производителей турбин ВЭС, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

ВЭС являются наиболее важным элементом в системе возобновляемой энергетики Германии - они производят около 30% от всего объема доступной электроэнергии.

Отмечается, что стремительный рост ветровой энергетики в 2013-2017 гг. затормозил из-за бюрократических проволочек, сопротивления местных общин и перехода правительства от 20-летних платежей к аукционной системе установления ВЭС.

Так, в 2018 году установления ВЭС сократилось на 55% по сравнению с 2017 годом.

"Длительное и ускоренное расширение возобновляемых источников энергии было бы логичным, учитывая, что расходы были сокращены, а план для производства электроэнергии без бурого и твердого угля был только что объявлен", - прокомментировал государственную политику по ВЭС директор VDMA Power Systems Матиас Зелингер.

Как сообщал УНН, Норвежские компании Scatec Solar и NBT выразили заинтересованность в проектах возобновляемой энергетики в Украине.

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