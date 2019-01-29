У Німеччині вдвічі скоротилось будівництво вітроелектростанцій

Вітроелектростанції є найбільш важливим елементом у системі відновлювальної енергетики Німеччини – вони виробляють близько 30% від усього обсягу доступної електроенергії.

Зазначається, що стрімкий зріст вітрової енергетики у 2013-2017 рр. загальмував через бюрократичні тяганини, спротив місцевих громад та перехід уряду від 20-річних платежів до аукціонної системи встановлення ВЕС.

Так, у 2018 році встановлення ВЕС скоротилось на 55% у порівнянні з 2017 роком.

"Тривале та пришвидшене розширення відновлюваних джерел енергії було б логічним, враховуючи те, що витрати були скорочені, а план для виробництва електроенергії без бурого і твердого вугілля був щойно оголошений", - прокоментував державну політику щодо ВЕС директор VDMA Power Systems Матіас Зелінгер.

Як повідомляв УНН, Норвезькі компанії Scatec Solar та NBT висловили зацікавлення у проектах відновлювальної енергетики в Україні.