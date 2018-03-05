В Германии обеспокоены решением "Газпрома" отказаться от контрактов

"Правительство Германии выразил обеспокоенность решением "Газпрома" отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, что представляет риск и для европейских потребителей. Берлин призвал выполнить решение Стокгольмского арбитража как по оплате за газ, так и по его непрерывному снабжению", - сообщил А.Мельник.

Напомним, в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.

А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.

Правительство Германии выразил обеспокоенность решением "Газпрома" отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, представляет риск и для европейских потребителей. Берлин призвал выполнить решение Стокгольмского арбитража как по оплате за газ, так и его непрерывного снабжения pic.twitter.com/gYYxUuXKdp