В Германии обеспокоены решением "Газпрома" отказаться от контрактов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Правительство Германии выразило обеспокоенность решением "Газпрома" отказаться от действующих контрактов в газовой сфере. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter, передает УНН.
"Правительство Германии выразил обеспокоенность решением "Газпрома" отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, что представляет риск и для европейских потребителей. Берлин призвал выполнить решение Стокгольмского арбитража как по оплате за газ, так и по его непрерывному снабжению", - сообщил А.Мельник.
Напомним, в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.
Правительство Германии выразил обеспокоенность решением "Газпрома" отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, представляет риск и для европейских потребителей. Берлин призвал выполнить решение Стокгольмского арбитража как по оплате за газ, так и его непрерывного снабжения pic.twitter.com/gYYxUuXKdp- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 марта 2018 г.