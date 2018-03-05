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У Німеччині стурбовані рішенням "Газпрому" відмовитись від контрактів

У Німеччині стурбовані рішенням "Газпрому" відмовитись від контрактів

Київ • УНН

 • 4925 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Уряд Німеччини висловив стурбованість рішенням “Газпрому” відмовитись від чинних контрактів у газовій сфері. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter, передає УНН.

“Уряд Німеччини висловив стурбованість рішенням „Газпрому“ відмовитись від існуючих контрактів у газовій сфері, що становить ризик і для європейських споживачів. Берлін закликав виконати рішення Стокгольмського арбітражу як щодо сплати за газ, так і його безперервного постачання”, — повідомив А.Мельник.

Нагадаємо, у “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.

В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.

Уряд Німеччини висловив стурбованість рішенням “Газпрому” відмовитись від існуючих контрактів у газовій сфері, що становить ризик і для європейських споживачів. Берлін закликав виконати рішення Стокгольмського арбітражу як щодо сплати за газ, так і його безперервного постачання pic.twitter.com/gYYxUuXKdp

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 марта 2018 г.

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