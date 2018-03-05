У Німеччині стурбовані рішенням "Газпрому" відмовитись від контрактів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Уряд Німеччини висловив стурбованість рішенням “Газпрому” відмовитись від чинних контрактів у газовій сфері. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter, передає УНН.
“Уряд Німеччини висловив стурбованість рішенням „Газпрому“ відмовитись від існуючих контрактів у газовій сфері, що становить ризик і для європейських споживачів. Берлін закликав виконати рішення Стокгольмського арбітражу як щодо сплати за газ, так і його безперервного постачання”, — повідомив А.Мельник.
Нагадаємо, у “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.
Уряд Німеччини висловив стурбованість рішенням “Газпрому” відмовитись від існуючих контрактів у газовій сфері, що становить ризик і для європейських споживачів. Берлін закликав виконати рішення Стокгольмського арбітражу як щодо сплати за газ, так і його безперервного постачання pic.twitter.com/gYYxUuXKdp— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 марта 2018 г.