В Германии стартовало строительство "Северного потока-2"

“Мы движемся в рамках плана об утверждении участков под строительство газопровода”, — сообщили в пресс-службе компании Nord Stream.

Так, в немецком городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на площади шести гектар начали выкапывать котлован и закладывать фундамент для газовой приемной станции.

Кроме Германии и Финляндии, где также разрешили строительство газопровода, “Газпром” ожидает разрешение от Швеции, Дании и России. Как отмечается, Финляндия одобрила строительство газопровода протяженностью 1200 км.

Больше всего возражений по строительству трубопровода поступает от Дании. Среди крупнейших опасений — вопрос загрязнения территориальных вод, энергетической безопасности — в частности, зависимости от поставок газа из РФ и вероятное ухудшение отношений с соседней Германией, передает Nord Kurier.

С конца 2019 газопровод будет ежегодно транспортировать приблизительно 55 млрд кубометров российского природного газа из России в Германию.

Отметим, что строительство “Северного потока-2” несет риски для транзитного ресурса Украины. Заключенное в 2009 году украино-российское соглашение на поставку и транзит природного газа подходит к концу в 2019 году.

В связи с этим Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада в контактах с западными партнерами неоднократно подчеркивали недопустимость монопольного положения “Газпрома” в обеспечении Европы газом. В то же время в Германии призвали Россию гарантировать Украине объемы транзита газа по завершении контракта в 2019 году.

Германия и Финляндия в начале 2018 года разрешили строительство газопровода “Северный поток-2” в своих экономических зонах. Также Европейский суд отклонил иск “Нафтогаза” о недопуске “Газпрома” к европейской ГТС.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников строительства нового российского газопровода “сообщниками РФ”.

Напомним, 2 мая Порошенко договорился с заместителем госсекретаря США Митчелом о совместных действиях по противодействию строительству “Северного потока-2”.