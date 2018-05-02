Порошенко і Мітчелл узгодили спільну позицію по "Північному потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв помічника Державного секретаря США Уесса Мітчелла. Сторони скоординували кроки із протидії будівництву проекту "Північний потік - 2". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресс-службу Глави держави.
Як зазначається, сторони скоординували кроки із протидії будівництву проекту "Північний потік - 2".
Петро Порошенко також висловив вдячність американській стороні за тверду і рішучу підтримку у боротьбі з російською агресією. Підкреслено важливість надання Україні військової допомоги та відзначено рішення Вашингтону щодо постачання оборонних озброєнь.
Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідні першочергові кроки з метою досягнення прогресу у мирному врегулюванні.
Вони також наголосили на відповідальності Росії за повне виконання Мінських домовленостей, що передбачає необхідність продовження санкцій проти РФ до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.
Окрім того, були скоординовані підходи щодо реалізації ініціативи з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.
Глава держави закликав американську сторону до більш активного залучення до питання звільнення українських політв’язнів, які утримуються в російських тюрмах, та українських заручників.
Петро Порошенко поінформував американську сторону про досягнутий прогрес у реалізації реформ в Україні, зокрема у сфері безпеки і оборони, боротьби з корупцією.
Президент України та Помічник Державного секретаря обговорили питання розвитку двосторонніх політичних контактів та активізації торговельно-економічної співпраці.
Як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час сьогоднішньої зустрічі із помічником держсекретаря США Уессом Мітчеллом, упродовж останнього року товарообіг між Україною і США досяг позначки 5 мільярдів доларів.