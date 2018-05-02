Порошенко и Митчелл согласовали общую позицию по "Северному потоку-2"

Как отмечается, стороны скоординировали шаги по противодействию строительству проекта "Северный поток-2".

Петр Порошенко также выразил благодарность американской стороне за твердую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Подчеркнута важность предоставления Украине военную помощь и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

Они также отметили ответственность России за полное выполнение Минских договоренностей, которая предусматривает необходимость продолжения санкций против РФ для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Кроме того, были скоординированы подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Глава государства призвал американскую сторону к более активному привлечению к вопросу освобождения украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, и украинских заложников.

Петр Порошенко сообщил американскую сторону о достигнутом прогрессе в реализации реформ в Украине, в частности в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией.

Президент Украины и Помощник Государственного секретаря обсудили вопросы развития двусторонних политических контактов и активизации торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время сегодняшней встречи с помощником госсекретаря США Уэсс Митчеллом, на протяжении последнего года товарооборот между Украиной и США достиг отметки 5 миллиардов долларов.