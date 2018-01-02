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В Германии отменили действие параграфа об оскорблении иностранных чиновников

Киев • УНН

 • 7391 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Германии отменили действие параграфа 103, который отвечал за оскорбление иностранных чиновников. По мнению обозревателя DW Мартина Муно, это запоздалая, но действительно хорошая новость, передает УНН.

В Германии отменили действие параграфа об оскорблении иностранных чиновников

Норма пункта 103 уголовного кодекса Германии "Оскорбление органов и представителей иностранных государств" базируется на старом - еще от 1871 года - параграфе об оскорблении высокопоставленных лиц. Тот, кого осуждают согласно этой норме, может получить до пяти лет тюрьмы. Как отметил эксперт, в аналогичной ситуации, за оскорбление простого гражданина предусмотрено наказание в виде штрафа или - в совершенно исключительных случаях - до года заключения. Это, по мнению Муно, противоречит базовым понятием демократии.

С началом нового 2018 года эту норму в Германии отменили. Причиной отмены стала ситуация вокруг "оскверняющего стихотворения" сатирика Яна Бемерманна (Jan Böhmermann). Поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чувствовал себя оскорбленным из-за этого стихотворения, он потребовал, чтобы против Бемерманна было открыто производство на основании параграфа 103. То, что заграничный правитель, которого в его же стране критикуют за жесткое обращение с масс-медиа, судебной ветвью власти и оппозиционерами, получил настолько сильный юридический инструмент, вызвало неприятие политиков всех немецких партий. И вследствие этого Бундестаг в начале июня 2016 года единогласно решил эту норму из законодательства убрать.

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Это следовало сделать гораздо раньше, считает эксперт, ведь в правовой истории ФРГ параграф 103 несколько раз сыграл позорную роль, как то в случае с критикой персидского шаха или чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

То, что немецкая юстиция защищала двух правителей кровавых диктатур и наказывала демонстрантов и журналистов за выражение собственного мнения, было скандалом, который исказил роль преступников и жертв.

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На основании параграфа 103 прокуратура вела расследование во многих других случаях чисто из предосторожности: на открытии ярмарки в Ганновере в 2013 году, например, когда активистка движения FEMEN с надписью Fuck Dictator на обнаженной груди подбежала к президенту России Владимиру Путину. Или когда десятью годами ранее один мясник из Марбурга назвал тогдашнего американского президента Джорджа Буша за войну в Ираке "очевидно сумасшедшим" ​​и "кровожадным". В этих двух, как и во многих других, случаях политики, которых это касалось, не придавали особого значения юридической оценке событий.

Параграф 103 вытекает из самодержавной традиции, которая делала неоднократно немецкое законодательство прислужником диктаторов, а федеральное правительство Германии - уязвимым. Хорошо для всех, что эту норму убрали, подчеркнул Муно.

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