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7 марта, 06:35 • 111258 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137511 просмотра

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В Германии голубь спас водителя от штрафа за превышение скорости

В Германии голубь спас водителя от штрафа за превышение скорости

Киев  •  УНН

 • 10125 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Водитель-нарушитель правил дорожного движения не оплатит штраф за превышение скорости. В момент фотографирования его лица камерой наблюдения перед автомобилем оказался голубь. Полицейские увидели в этом знак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Одна из камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, сфотографировала автомобиль за превышение скорости в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Впрочем, в момент съемки перед автомобилем оказался голубь, закрыв лицо водителя.

В полиции решили, что сделанное камерой наблюдения на прошлой неделе фото мужчины не является основанием и доказательством для взыскания с него штрафа в размере 105 евро, ведь того, кто сидит за рулем, в момент съема нельзя распознать из-за расправленных крыльев птицы.

Нарушитель ехал со скоростью 54 километров в час вместо разрешенных 30. В полиции с юмором отнеслись к этому случаю и особо не заботятся о том, что человек не заплатит 105 евро. "Благодаря пернатому ангелу-хранителю с очевидно бережно распростертыми крыльями, все для него обошлось без потерь", - признали в полиции.

Напомним, полицейские остановили американского актера Кевина Спейси за превышение скорости по дороге домой из суда по делу о сексуальном насилии.

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