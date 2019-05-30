В Германии голубь спас водителя от штрафа за превышение скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Водитель-нарушитель правил дорожного движения не оплатит штраф за превышение скорости. В момент фотографирования его лица камерой наблюдения перед автомобилем оказался голубь. Полицейские увидели в этом знак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.
Одна из камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, сфотографировала автомобиль за превышение скорости в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Впрочем, в момент съемки перед автомобилем оказался голубь, закрыв лицо водителя.
В полиции решили, что сделанное камерой наблюдения на прошлой неделе фото мужчины не является основанием и доказательством для взыскания с него штрафа в размере 105 евро, ведь того, кто сидит за рулем, в момент съема нельзя распознать из-за расправленных крыльев птицы.
Нарушитель ехал со скоростью 54 километров в час вместо разрешенных 30. В полиции с юмором отнеслись к этому случаю и особо не заботятся о том, что человек не заплатит 105 евро. "Благодаря пернатому ангелу-хранителю с очевидно бережно распростертыми крыльями, все для него обошлось без потерь", - признали в полиции.
Напомним, полицейские остановили американского актера Кевина Спейси за превышение скорости по дороге домой из суда по делу о сексуальном насилии.