У Німеччині голуб врятував водія від штрафу за перевищення швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 30 мая. УНН. Водій-порушник правил дорожнього руху не сплатить штраф за перевищення швидкості. В момент фотографування його обличчя камерою спостереження перед автомобілем опинився голуб. Поліцейські побачили в цьому знак. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.
Одна з камер, що фіксують порушення правил дорожнього руху, сфотографувала автомобіль через перевищення швидкості в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Утім, у мить знімання перед автомобілем опинився голуб, що затулив обличчя водія.
У поліції вирішили, що зроблене камерою спостереження минулого тижня фото чоловіка не є підставою та доказом для стягнення з нього штрафу розміром 105 євро, адже того, хто сидить за кермом, у мить знімання не можна розпізнати через розправлені крила птаха.
Порушник їхав зі швидкістю 54 кілометри на годину замість дозволених 30. У поліції з гумором поставилися до цього випадку й особливо не переймаються тим, що чоловік не сплатить 105 євро. "Завдяки пернатому ангелу-охоронцю з вочевидь дбайливо розпростертими крилами, все для нього минулося без втрат", - визнали в поліції.
Нагадаємо, поліцейські зупинили американського актора Кевіна Спейсі за перевищення швидкості дорогою додому з суду у справі про сексуальне насильство.