У Німеччині голуб врятував водія від штрафу за перевищення швидкості

КИЇВ. 30 мая. УНН. Водій-порушник правил дорожнього руху не сплатить штраф за перевищення швидкості. В момент фотографування його обличчя камерою спостереження перед автомобілем опинився голуб. Поліцейські побачили в цьому знак. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.