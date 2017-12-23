В Германии полиция эвакуировала рождественскую ярмарку из-за угрозы взрыва

“Скорее всего, этот предмет не представляет угрозы, но мы хотим убедиться”, — сказали в полиции.

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На данный момент на месте работают эксперты и соответствующие службы. Это уже не первый случай эвакуации за последний месяц. 1 декабря текущего года полиция немецкого города Потсдам, расположенного неподалеку Берлина, сообщила, что обнаружила взрывное устройство у рождественской ярмарки.

Напомним, террористическая организация “Исламское государство” призвала своих сторонников к терактам в Великобритании, Франции и Германии.