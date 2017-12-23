У Німеччині поліція евакуювала різдвяну ярмарку через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У місті Бонн поліція евакуювала відвідувачів різдвяного ярмарку через підозрілий пакет. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Швидше за все, цей предмет не становить загрози, але ми хочемо переконатися”, — сказали в поліції.
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На даний момент на місці працюють експерти та відповідні служби. Це вже не перший випадок евакуації за останній місяць. 1 грудня поточного року поліція німецького міста Потсдам, розташованого неподалік Берліну, повідомила, що виявила вибуховий пристрій біля різдвяного ярмарку.
Нагадаємо, терористична організація “Ісламська держава” закликала своїх прибічників до терактів в Британії, Франції та Німеччині.