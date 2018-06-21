В Германии опасаются роста количества кибератак из России

"В 2018 году мы по-прежнему видим тенденцию возрастания количества и качества проводимых спецслужбами кампаний", - завил Масен.



Масен отметил, что особенно активно кибератаки осуществляют разведслужбы России, Китая и Ирана, в числе прочих, они направлены против Германии.



Напомним, глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Массен обвинил в недавней масштабной кибератаке на электросети и энергетические компании Россию. По данным ведомства, злоумышленники пытались ворваться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Хакерам, однако, удалось сломать сетевую инфраструктуру только в офисах нескольких компаний.



