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У Німеччині побоюються зростання кількості кібератак з Росії

У Німеччині побоюються зростання кількості кібератак з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Глава Федерального відомства охорони конституції Німеччини Ханс-Георг Масен заявив про зростання кількості кібератак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"У 2018 року ми як і раніше бачимо тенденцію зростання кількості і якості проведених спецслужбами кампаній", - завив Масен.

Масен зазначив, що особливо активно кібератаки здійснюють розвідслужби Росії, Китаю та Ірану, в числі інших, вони спрямовані проти Німеччини.

Нагадаємо, глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Массен звинуватив у недавній масштабній кібератаці на електромережі та енергетичні компанії Росію. За даними відомства, зловмисники намагалися увірватися в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Хакерам, однак, вдалося зламати мережеву інфраструктуру тільки в офісах декількох компаній.

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