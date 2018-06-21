У Німеччині побоюються зростання кількості кібератак з Росії

"У 2018 року ми як і раніше бачимо тенденцію зростання кількості і якості проведених спецслужбами кампаній", - завив Масен.



Масен зазначив, що особливо активно кібератаки здійснюють розвідслужби Росії, Китаю та Ірану, в числі інших, вони спрямовані проти Німеччини.



Нагадаємо, глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Массен звинуватив у недавній масштабній кібератаці на електромережі та енергетичні компанії Росію. За даними відомства, зловмисники намагалися увірватися в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Хакерам, однак, вдалося зламати мережеву інфраструктуру тільки в офісах декількох компаній.



