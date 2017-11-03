В Германии пенсионер перепутал кабачок с бомбой и вызвал полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Немецкий пенсионер испугался, что большой кабачок, который он нашел в своем саду, был бомбой Второй мировой войны, которая не разорвалась и вызвал полицию, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
По словам полицейских, пятикилограммовый кабачок, вероятно, подбросили в его сад через забор.
Отмечается, шо пенсионер живет в городе Бреттэн, вблизи Карлсруэ на юго-западе Германии.
"40-сантиметровый овощ, который еще называют цуккини, "действительно выглядел как бомба", - сказали в полиции.
После того, как полиция сообщила пенсионеру, что это овощ и успокоила его, мужчина лишился этого цуккини.
Как сообщал УНН, 28 октября в акватории Киевского водохранилища, к северу от лимана Ошитки, на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м обнаружили две немецкие авиабомбы SC-250.