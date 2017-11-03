В Германии пенсионер перепутал кабачок с бомбой и вызвал полицию

По словам полицейских, пятикилограммовый кабачок, вероятно, подбросили в его сад через забор.

Отмечается, шо пенсионер живет в городе Бреттэн, вблизи Карлсруэ на юго-западе Германии.

"40-сантиметровый овощ, который еще называют цуккини, "действительно выглядел как бомба", - сказали в полиции.

После того, как полиция сообщила пенсионеру, что это овощ и успокоила его, мужчина лишился этого цуккини.

Как сообщал УНН, 28 октября в акватории Киевского водохранилища, к северу от лимана Ошитки, на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м обнаружили две немецкие авиабомбы SC-250.