У Німеччині пенсіонер переплутав кабачок із бомбою і викликав поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Німецький пенсіонер перелякався, що великий кабачок, який він знайшов у своєму саду, був бомбою Другої світової війни, яка не розірвалася і викликав поліцію, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
За словами поліцейських, п'ятикілограмовий кабачок, ймовірно, підкинули до його саду через паркан.
Зазначається, шо пенсіонер живе у місті Бреттен, поблизу Карлсруе на південному-заході Німеччини.
"40-сантиметровий овоч, який ще називають цукіні, "дійсно виглядав як бомба", - сказали в поліції.
Після того, як поліція повідомила пенсіонеру, що це овоч і заспокоїла його, чоловік позбувся цього цукіні.
Як повідомляв УНН, 28 жовтня в акваторії Київського водосховища, на північ від лиману Ошитки, на відстані 1,5 км від берега на глибині 1,5 м виявили дві німецькі авіабомби SC-250.