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В Германии не видят возможности для переговоров с россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Германия не видит возможности переговоров с россией, которая даже не хочет согласовывать гуманитарные коридоры с Красным Крестом для эвакуации мирных жителей. Об этом в интервью журналу Stern заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает УНН.

Цитата

"О чем можно договариваться с тем, кто даже не желает согласовывать гуманитарные коридоры с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации мирных жителей?" – заявила Бербок.

Детали

Глава МИД Германии также отклонила призывы к немедленному прекращению огня и переговоров, как требовал в открытом письме ряд немецких знаменитостей.

"На месте украинцев я бы восприняла это письмо наивным, тревожным и высокомерным. Какое право будет иметь министр иностранных дел Германии решать за Украину, какую часть страны ей отдать, сколько миллионов ее граждан должно подчиняться власти россии?" – сказала министр.

Кроме того, Бербок заявила, что с начала войны она не имела прямых контактов с российским коллегой сергеем лавровым.

"Мне хотелось бы сказать: "Давай, сережа, давай договоримся о мире". Но сомневаюсь, что лавров еще имеет мандат от российского руководства. Неизвестно, какую роль в этом играет министр иностранных дел россии", – добавила министр.

Дополнение

Гуманитарная координатор ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что россия не предоставила мониторинговой миссии ООН доступ к временно захваченным Мариуполю и Херсону для того, чтобы передать населению гуманитарную помощь.

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