У Німеччині не бачать можливості для переговорів з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Німеччина не бачить наразі можливості переговорів з росією, яка навіть не хоче погоджувати гуманітарні коридори з Червоним Хрестом для евакуації мирних жителів. Про це в інтерв’ю журналу Stern заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає УНН.
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"Про що можна домовлятися з тим, хто навіть не бажає погоджувати гуманітарні коридори з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для евакуації мирних жителів?" – заявила Бербок.
Деталі
Глава МЗС Німеччини також відхилила заклики до негайного припинення вогню та переговорів, як вимагала у відкритому листі низка німецьких знаменитостей.
"На місці українців я сприйняла б цей лист наївним, тривожним та зарозумілим. Яке право матиме міністр закордонних справ Німеччини вирішувати за Україну, яку частину країни їй віддати, скільки мільйонів її громадян має підкорятися владі росії?" – сказала міністр.
Окрім того, Бербок заявила, що з початку війни вона не мала прямих контактів з російським колегою сергієм лавровим.
"Мені хотілося б сказати: "Давай, сергію, давай домовимося про мир". Але сумніваюся, що лавров ще має мандат від російського керівництва. Невідомо, яку роль у цьому грає міністр закордонних справ росії", – додала вона.
Доповнення
Гуманітарна координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що росія не надала моніторинговій місії ООН доступ до тимчасово захоплених Маріуполя та Херсона для того, щоб передати населенню гуманітарну допомогу.