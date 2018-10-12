В Германии на ходу загорелся поезд: эвакуировали 500 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Около 500 пассажиров вынуждены были эвакуироваться из скоростного поезда, который ехал по маршруту из Кельна во Франкфурт, из-за пожара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.
Поезд внезапно загорелся между двумя станциями в районе Вестервальд. Огонь вспыхнул в задней части поезда, перекинувшись на другой вагон. Причина пожара до сих пор не ясна.
По данным полиции, из поезда были выведены 510 пассажиров. По данным полиции Кобленца, никто не пострадал. Пассажиров, по данным Deutsche Bahn, вывезли на автобусах.
Железная дорога, по которой проходит маршрут между Кельном и Франкфуртом, вряд ли будет использоваться до поздней ночи - задержки и простои неизбежны, отмечает издание.
Напомним, грузовой поезд в США упал с моста в реку.