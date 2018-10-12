У Німеччині на ходу загорівся поїзд: евакуювали 500 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Близько 500 пасажирів змушені були евакуюватися зі швидкісного поїзда, який їхав за маршрутом з Кельна до Франкфурта, через пожежу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bild.
Поїзд раптово загорівся між двома станціями у районі Вестервальд. Вогонь спалахнув у задній частині поїзда, перекинувшись на інший вагон. Причина пожежі досі не ясна.
За даними поліції, з поїзда було виведено 510 пасажирів. За даними поліції Кобленца, ніхто не постраждав. Пасажирів, за даними Deutsche Bahn, вивезли на автобусах.
Залізниця, якою проходить маршрут між Кельном і Франкфуртом, навряд чи буде використовуватися до пізньої ночі - затримки і простої неминучі, зазначає видання.
Нагадаємо, вантажний поїзд у США впав з моста в річку.