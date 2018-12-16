В Германии на дорогу вылилось около 15 тысяч литров молока
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В регионе Вестфалия, расположенной на востоке Германии, тысячи литров молока разлились на дорогу и замерзли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство DPA.
Как уточнили в полиции, в субботу вечером неизвестные злоумышленники открыли дренажные краны припаркованного молоковоза. Все произошло тогда, когда водитель остановился в городе Рютен, чтобы собрать молоко у фермеров. Вернувшись, он увидел: около 15 тысяч литров молока разлилось на дорогу и замерзло, ведь температура воздуха тогда составляла 4 градуса мороза.
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В пожарной службе рассказали, что разлитое молоко сделало поверхность дороги по всей ширине скользкой. Поэтому пришлось ее чистить солью и водой. К работам привлекли 20 офицеров. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, на трассе в Польше перевернулась цистерна со сладостями, из-за чего на дорогу вытекло 24 тонн жидкого шоколада.